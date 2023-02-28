Enkazdan kurtulan Elifnaz yazdığı notlarla hayata tutunuyor | Video
Asrın felaketinde enkaz altından kurtulan ancak annesini kaybeden 14 yaşındaki Elifnaz Çil, kendini daha iyi hissetmek için hazırlayıp başucuna koyduğu notun ilk maddesi okuyanların yüreklerini parçaladı.
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