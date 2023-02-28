Deprem ne kadar yakın ve tsunami üretecek mi? Uzman isim açıkladı | Video

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'da da beklenen depreme çevrildi. Beklenen depreme dair konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk 2 senaryo olduğunu belirtti. Peki büyük İstanbul depremi ne kadar yakın? 1509 İstanbul depremi bugüne dair hangi bilgileri veriyor? Meydana gelecek depremde tsunami bekleniyor mu? İşte uzman isim Prof. Dr. Hüseyin Öztürk akıllardaki tüm soruları yanıtladı…