Erzincan’da iki esnaf arasında tekme tokatlı kavga kamerada | Video
Erzincan’da esnaf iki kişi arasında meydana gelen tekme, tokatlı, demirlerin de kullanıldığı kavga güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Esnaftan 35 milyon TL haraç isteyen ‘Duygusuzlar' çetesi çökertildi | Video 19.02.2025 | 10:11
00:25
Arnavutköy’de İETT otobüsü yolda kaldı | Video 19.02.2025 | 10:11
01:28
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi | Video 19.02.2025 | 10:11
01:54
03:28
00:57
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Başakşehir beyaza büründü | Video 19.02.2025 | 09:51
00:29
Polis ekiplerinden kışın güzelliğinde sıcak görüntüler | Video 19.02.2025 | 09:40
01:09
Tunceli’de kar yağışı 82 köy yolunu ulaşıma kapattı | Video 19.02.2025 | 09:38
01:22
Adilcevaz’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı | Video 19.02.2025 | 09:27
03:41
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı | Video 19.02.2025 | 09:09
02:07
Zonguldak'ta heyelan sonrası 3 ev tahliye edildi | Video 19.02.2025 | 08:48
01:24
Erzincan’da iki esnaf arasında tekme tokatlı kavga kamerada | Video 19.02.2025 | 08:26
02:19
01:10
04:31
Erzincan’da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması böyle görüntülendi | Video 19.02.2025 | 08:25
03:45
Katil eski nişanlısını adım adım takip etmiş | Video 18.02.2025 | 16:26
01:47
00:53
Başakşehir'de skandal görüntü: Maganda kadın sürücüye böyle saldırdı | Video 18.02.2025 | 15:11
01:06