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Eş katili sanıktan pes dedirten açıklama:

Eş katili sanıktan pes dedirten açıklama: "Ölmediğini düşündüm, ikinci kez ateş ettim" | Video

05.12.2024 | 11:07

Erzurum'da 3 çocuğunun annesi Hangül Ciğerli'yi (73) uyuduğu sırada tabancayla başına 2 el ateş ederek öldüren Halil Ciğerli (71), ilk duruşmada, "İlk ateşten sonra ölmediğini düşündüm. Bu sebeple ikinci kez ateş ettim" dedi.

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Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 24 Mayıs günü Halil Ciğerli, 2 yıldır şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Hangül Ciğerli'yi uyuduğu sırada başına tabancayla 2 el ateş ederek öldürdü. Bir süre sonra elinde silahı ile sokağa çıkan Ciğerli, polisi arayıp eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Adrese gelen polis ekipleri, Ciğerli'yi gözaltına aldı. Halil Ciğerli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Halil Ciğerli hakkında Erzurum 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Ciğerli, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bir süreden beri eşiyle arasında geçimsizlik olduğunu anlatan Ciğerli, "Eşimle uzun zamandır aramızda geçimsizlik vardı. Olay günü oğlumun evden ayrılmasından sonra daha önceden temin ettiğim tabanca ile eşim uyuduğu sırada başına 2 el ateş ettim. İlk ateşten sonra ölmediğini düşündüm. Bu sebeple ikinci kez ateş ettim" dedi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmada sanık ile ilgili mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında Halil Ciğerli'nin 'Eşe karşı, kadına karşı tasarlayarak ve kendini savunamayacak durumdaki kişiye karşı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşma, sanık avukatının ek süre talebi sonrası ertelendi.

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