Esenler'de inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı | Video 27.11.2024 | 09:41 Esenler'de bir inşatta çalışan işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü. Kafasında ve kaburgalarında kırıkları olduğu öğrenilen işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şantiyedeki inşaatta çalışan İsmail adındaki kaynak ustası, 5'inci katta çalışmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybettiği öne sürülen işçi, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Olay sonucunda işçi ağır şekilde yaralanırken, iş arkadaşları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kafasında ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu tespit edilen işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İşçinin düşmesinin hemen sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.