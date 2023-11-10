Esenyurt'ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti: 2 gözaltı | Video
Esenyurt'ta yeni doğum yapan bir kadının market poşetine koyarak camdan sokağa attığı bebeği hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan bebeğin annesi ve anneannesi adli makamlara sevk edildi.
BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, ANNE VE ANNEANNE ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ
İlk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri evde olan bebeğin annesi S.M.Ö. ve anneanne N.G.'yi gözaltına aldı. Anne kızın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildikleri öğrenildi.
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