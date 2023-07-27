Video Yaşam Esenyurt'ta bariyerlere çarpan sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Esenyurt'ta bariyerlere çarpan sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Esenyurt'ta bariyerlere çarpan sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video

27.07.2023 | 08:56

Esenyurt'ta sebze yüklü bir kamyon bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken yanındaki kişi ise yaralandı.

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Kaza sabaha karşı 05.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde yaşandı. Muharrem Kuru'nun idaresindeki sebze yüklü kamyon henüz bilinmeyen nedenle bariyerleri aştı ve yolun karşı şeridine geçerek devrildi. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar hem yardıma koşarken hem de polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kazada kamyon içerisinde sıkışan Muharrem Kuru itfaiye ve sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Yan koltuğunda bulunan Hayrettin Can ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerini tedbir olarak geçici süreliğine trafiğe kapattı. Kazanın yaşandığı yere kontrolsüz şekilde giriş yapan bir otomobil ise kamyonun parçalarına çarparak maddi hasarlı bir kaza yaşadı. İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerde can veren kamyon şoförünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Muharrem Kuru'nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşanan kazayla ilgili polis incelemelerini sürdürüyor.

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