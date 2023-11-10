Video Yaşam Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video
Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video

10.11.2023 | 10:58

Esenyurt’ta bir grup genç ile mahalleli arasında çıkan tartışmada ortalık birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçaklanırken yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yasal olmayan işlerle uğraşan bir grup gence mahalleli tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma yaşanırken bir süre sonra sinirler gerildi. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavgada iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada gençlerden biri arabayla kaçmaya çalıştığı sırada mahalleli engel oldu. Kavga sırasında bir şahıs ise eline aldığı bıçak ile diğer taraftan bir kişiyi birden fazla kez bıçakladı. Vatandaşlar, tarafları güçlükle ayırmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dehşet veren kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı | Video 01:02
370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı | Video 10.11.2023 | 13:47
Esenyurt’ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti: 2 gözaltı | Video 02:08
Esenyurt'ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti: 2 gözaltı | Video 10.11.2023 | 12:46
Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video 00:37
Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video 10.11.2023 | 12:57
Motokuryelerden yaşlı adama öldüresiye dayak | Video 01:17
Motokuryelerden yaşlı adama öldüresiye dayak | Video 10.11.2023 | 12:57
Türkiye Uzay Ajansı’ndan 10 Kasım’a özel anlamlı klip | Video 01:22
Türkiye Uzay Ajansı’ndan 10 Kasım’a özel anlamlı klip | Video 10.11.2023 | 12:57
Esenyurt’ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti | Video 02:08
Esenyurt'ta annesi tarafından camdan sokağa atılan bebek hayatını kaybetti | Video 10.11.2023 | 12:57
Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 02:28
Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 10.11.2023 | 10:58
İstanbul’da saat 9’u 5 geçe hayat durdu | Video 02:48
İstanbul’da saat 9'u 5 geçe hayat durdu | Video 10.11.2023 | 10:58
Aydın’da freni tutmayan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 00:24
Aydın'da freni tutmayan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 10.11.2023 | 11:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2023 Cuma atv izle! | Video 04:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2023 Cuma atv izle! | Video 10.11.2023 | 11:04
Bursa’da takla atan otomobilden fırlayan kişi hayatını kaybetti! | Video 02:26
Bursa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi hayatını kaybetti! | Video 10.11.2023 | 09:06
Avcılar’da alkollü sürücünün kullandığı araç taksiye çarptı: 4 yaralı | Video 02:36
Avcılar'da alkollü sürücünün kullandığı araç taksiye çarptı: 4 yaralı | Video 10.11.2023 | 09:05
Gazze’ye yardım gemisi İzmir’den yola çıktı | Video 03:10
Gazze'ye yardım gemisi İzmir'den yola çıktı | Video 10.11.2023 | 08:47
Hükümlü, polisi ezip kaçmak istedi, polisler aracın lastiklerine ateş edip yakaladı | Video 01:29
Hükümlü, polisi ezip kaçmak istedi, polisler aracın lastiklerine ateş edip yakaladı | Video 10.11.2023 | 08:47
Tüfeği göstermek isterken kendini vurdu | Video 01:22
Tüfeği göstermek isterken kendini vurdu | Video 10.11.2023 | 08:47
Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklu | Video 00:33
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklu | Video 10.11.2023 | 09:05
Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı 01:55
Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı 09.11.2023 | 21:12
Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım! 13:26
Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım! 09.11.2023 | 18:22
Antalya’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:34
Antalya’da eş zamanlı tefecilik operasyonu: 8 gözaltı | Video 09.11.2023 | 16:52
Lösemiden hayatını kaybeden asker, toprağa verildi | Video 03:09
Lösemiden hayatını kaybeden asker, toprağa verildi | Video 09.11.2023 | 15:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA