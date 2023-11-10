Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video 10.11.2023 | 10:58 Esenyurt’ta bir grup genç ile mahalleli arasında çıkan tartışmada ortalık birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçaklanırken yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yasal olmayan işlerle uğraşan bir grup gence mahalleli tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma yaşanırken bir süre sonra sinirler gerildi. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavgada iki grup birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada gençlerden biri arabayla kaçmaya çalıştığı sırada mahalleli engel oldu. Kavga sırasında bir şahıs ise eline aldığı bıçak ile diğer taraftan bir kişiyi birden fazla kez bıçakladı. Vatandaşlar, tarafları güçlükle ayırmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dehşet veren kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.