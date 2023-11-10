Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü | Video
Esenyurt’ta bir grup genç ile mahalleli arasında çıkan tartışmada ortalık birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçaklanırken yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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