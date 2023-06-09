Esenyurt’ta sokak köpeklerinin park halindeki aracı parçaladığı anlar kamerada | Video
Esenyurt’ta bir grup sokak köpeği, park halindeki bir aracın tampon kısmını parçaladı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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