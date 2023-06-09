Esenyurt’ta sokak köpeklerinin park halindeki aracı parçaladığı anlar kamerada | Video 09.06.2023 | 13:45 Esenyurt’ta bir grup sokak köpeği, park halindeki bir aracın tampon kısmını parçaladı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Bir grup sokak köpeği, park halinde bulunan bir aracı hedef aldı. Dakikalar boyunca uğraşarak aracın tampon kısmını parçalayan köpekler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.