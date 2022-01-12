Esenyurt’ta yangın paniği! Yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri böyle kurtardı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
01:13
Antalya'da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video 12.01.2022 | 13:33
00:31
Aşırı yağıştan kayganlaşan yolda tanker şarampole uçtu | Video 12.01.2022 | 12:59
00:58
Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı | Video 12.01.2022 | 12:59
03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 12:32
02:51
02:26
05:19
Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu | Video 12.01.2022 | 12:30
00:47
Sarıyer'de motosiklet çalan çete çökertildi | Video 12.01.2022 | 12:29
01:28
Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video 12.01.2022 | 11:52
01:54
03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 11:10
02:26
01:35
Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı | Video 12.01.2022 | 10:56
03:28
Kadıköy'de ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi | Video 12.01.2022 | 10:48
02:06
02:12
İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı | Video 12.01.2022 | 10:37
02:18
00:28
Esenyurt'ta 5 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Pencereden yardım isteyen çocukları itfaiye ekipleri yangın merdiveni ile kurtardı.
Esenyurt Fatih mahallesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. 5 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen yangın sebebiyle korku dolu anlar yaşandı. Apartman bir anda dumanla dolarken, 5'nci katta evde yalnız olan çocuklar camlara çıkıp yardım istedi. Mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken, itfaiye ekipleri duman tahliye çalışmaları başlattı.