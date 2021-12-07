Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma kararını verdi! Esra Erol’da kararını açıkladı: Çocuğumu aldıracağım! | Video
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ATV’nin ve Türkiye’nin en sevilen ve en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da bugün Türkiye’nin bir anda gündemine oturan Fatma’nın hikayesinde yeni bir gelişme yaşandı. Eşi ve kumasıyla birlikte yaşayan Fatma’nın dün 1,5 aylık hamile olduğu, ancak babasının eşi Ahmet olmadığı ortaya çıktı. Fatma, bugün Esra Erol canlı yayınında kararını açıkladı. Zihinsel engelli Fatma, bebeğini doğurmayacağını ünlü sunucuya açıkladı. İşte detaylar!