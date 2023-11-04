Eşine yardım için gitti, motosiklet tamircisi oldu | Video
Artvin’de yaşayan 48 yaşındaki Aynur Yılmaz eşine yardım için gittiği tamirhanede 4 yıldır motosiklet ustası olarak çalışıyor. Motosiklet tamiriyle uğraşan Yılmaz, "Tamir erkek işi ama bir kadın isteyince yapamayacağı bir şey yok" dedi.
4 yıldır şaşkın bakışlar altında motor tamiri yapan Yılmaz, yardım etmek için çalıştığı iş yerine ofiste yedek parça işine bakarken daha sonra civata sıkma, yağ değiştirme işleriyle eşine destek olmaya başladı. Bir süre sonra motosiklet montajı yapar hale gelen Aynur Yılmaz, hünerli elleriyle tamirhanede pek çok işin üstesinden geldi. İş yerine gelen müşteriler ise Aynur Yılmaz'ın çalışkanlığına hayran kalıyor.
"Eşim ara sıra geldiği iş yerinde motor tamir etmeyi sevdi" diyen Tuncay Yılmaz, "Bu işe eli yatkın. 'Benden iyi usta oldu' diyebilirim. Görenler takdir ediyor. Sadece erkeklerin değil bir kadının da bu işi yapabileceğini öğretti bizlere. Eleman bulmakta zor, bana büyük destek oluyor. Kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.
Aynur Yılmaz ise yaptığı açıklamada "İstanbul'dan evlenip buraya geldim. Eşimle birlikte sanayide çalışıyoruz. Bu iş benim psikolojimi düzeltti. Eşimden öğrendim 4 yıldır yapıyorum. Etraftan çok güzel tepkiler alıyorum. Hatta şaşırıyorlar. Daha önceden sanayide kadının ne işi vardı deniliyordu çok şükür herkes alıştı. Kadın motor ustasının gören sürücüler sanayiye eşleriyle gelmeye başladı. Motor işi aslında erkek işi güç isteyen bir iş ama kadın istedi mi yapıyor. Bu işlerle ince ince uğraşmak insana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:10
Eşine yardım için gitti, motosiklet tamircisi oldu | Video 04.11.2023 | 11:34
06:30
04:14
00:54
00:31
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı o anlar kamerada | Video 04.11.2023 | 10:23
01:10
Adana'da 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.11.2023 | 10:25
02:46
Denizli'de "Çengel" operasyonu: 215 gözaltı | Video 04.11.2023 | 10:07
00:46
00:27
05:09
Arnavutköy'de sis manzarası böyle görüntülendi | Video 04.11.2023 | 09:19
00:49
Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 04.11.2023 | 08:52
01:17
01:26
01:23
03:36
Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü | Video 04.11.2023 | 08:52
26:33
Son dakika: Gazze sınırında gazetecilerin yanına roket düştü | Video 03.11.2023 | 19:37
02:13
Samsun'da Roma ve Helenistik dönemlere ait yerleşke bulundu | Video 03.11.2023 | 16:09
00:47
00:26
Kamyonet bisikletliyi böyle altına aldı | Video 03.11.2023 | 16:09