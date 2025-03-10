Eşini darptan adliyeye sevk edilen koca, "Çıkınca öldüreceğim" deyince tutuklandı | Video
Samsun'da eşini darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen koca, "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" deyince polis hakkında tutanak tuttu. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
E.D. adliye önünde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" deyince polisler hakkında tutanak tutarak soruşturma dosyasına koydu. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.D., eşini darp etmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi. E.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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