Eşini öldüren kocadan şaşırtan savunma: "Ötenazi hakkım varsa kullanmak istiyorum" | Video

Sultanbeyli’de eşini uykudayken bıçaklayarak öldüren sanığın, “eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Davanın ilk celsesinde verdiği ifadesi ortaya çıkan sanık, “Ötenazi hakkım varsa onu da kullanmak istiyorum. Tahliyemi istemiyorum. Cezaevinde yatacağım” dedi.

Sultanbeyli'de 7 Ocak 2021 tarihinde eşi Hatice Soysal'ı (39) uyuduğu sırada önce boynundan bıçaklayarak ardından boğarak öldüren Adnan Soysal'ın(36) "eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava görüldü.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Soysal cezaevinden getirilirken, taraf avukatları ve KADEM avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan KADEM avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, KADEM'in davaya katılma talebini kabul etti.

AKIL SAĞLIĞI TESPİT EDİLECEK

Tutuklu sanık Soysal'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun beklenmesine hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, sanığın davanın ilk celsesindeki ifadeleri ortaya çıktı. Sanık Adnan Soysal ifadesinde, daha önce iki evlilik yaptığını, iki eşinin de kendisini aldattığı için boşandığını söyleyerek, "Hatice Soysal'la 2016 yılında evlendim. Eşimden çocuğum olmamıştı, çocuk olması için tedavi görüyordu. Eşimin tüp bebek tedavisi için krediler çekmiştim. 80 bin lira borcum vardı. Bunalıma girdim, eşimin bu olayı öğrenmesini istemiyordum. Zaten hayatta hiç gülmemiştim, amacım kendimi öldürmekti" dedi.

Soysal, "Olay gecesi eşim gidip yatak odasına yattı, oğlum ile televizyon izliyorduk. Ben de 1-2 saat sonra yatmaya gitmiştim, o esnada kulağımda vızıltılı şekilde 'Gelin artık ölün' diye bir ses duyar gibi oldum, aniden mutfağa gittim. Ekmek bıçağıyla uyuyan eşim Hatice'nin boynuna bıçağı sapladım mı yoksa kestim mi hatırlamıyorum. Eşim o esnada uyanıp ne yaptığımı sordu. 'Öl Hatice öl' ben de geliyorum dediğimde 'Sen de mi geliyorsun' dedi ve sesi kesildi. Ben de eşime sarıldım ve o anda kendime bir şey yapmadım" diye konuştu.

"ÖTENAZİ HAKKIM VARSA ONU DA KULLANMAK İSTİYORUM"

İntihar edeceği sırada oğlunun sesini duyduğunu anlatan sanık, "Aşağıdan oğlum 'Baba' diye bağırdı, yanında polis vardı. Polis eşimi görmek istediğinde uyuduğunu söyledim. Polisin içeri girmemesi için kapıyı kilitledim, yatak odasına eşimin olduğu yere gittim. Eşime vurduğum bıçağı bulamadım, banyoya gidip jilet aldım. Kendi bileklerimi keserken polisler içeri girdi, o sırada boynuma da jilet atmışım. Kendime geldiğimde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde uyandım. İlaç verdiler, hala bu ilaçları kullanıyorum. Allah tez zamanda canımı alsın tek istediğim bu. Ötenazi hakkım varsa onu da kullanmak istiyorum. Tahliyemi istemiyorum. Cezaevinde yatacağım" dedi.

DURUŞMA SONRASI KADEM'DEN AÇIKLAMA

KADEM adına duruşmadan sonra açıklama yapan avukat Aybüke Ekici, "Hatice Soysal, 4 yıllık eşi Adnan Soysal tarafından 7 Ocak'ta bıçaklanarak ve boğularak vahşice öldürüldü. Savcılık iddianamesindeki bilgilere göre sanık ilk ifadesinde, cinayeti kabul etti. Eşi Hatice'yi planlayarak öldürdüğünü, kendisinden sonra Hatice'nin yaşayamayacağını bildiği için bunu yaptığını, kendisini öldürmediği için de pişman olduğunu söyledi. Sanığın ve sanığın ilk eşinden olan 16 yaşındaki oğlunun olay anına ilişkin ifadesinde de açıkça yer aldığı üzere cinayet, canavarca bir hisle işlenmiş; sanık, pişmanlık duymadığı gibi bu vahşi eylemin tüm ayrıntılarını tasarlayarak gerçekleştirmiştir. KADEM olarak, sosyal yapı farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminde işlenen cinayetlere karşı, kadın-erkek ayrımı yapılmadan güçlü bir sesin yükselmesi gerektiğine ve vicdanları teskin edecek bir hükmün gerekliliğine inanıyoruz" dedi.