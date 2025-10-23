Video Yaşam Eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atıp kaçtı: 3’ü ağır 7 yaralı | Video
23.10.2025 | 09:05

İstanbul Sultangazi’de, bir kişi eski eşinin yaşadığı binanın merdiven boşluğuna yanıcı madde atıp kaçtı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3’ü ağır, 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi 2850. Sokak üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Bahadır A. isimli şahıs, boşandığı eşi Nevin Demir'in yaşadığı binaya girdi. Şahıs elindeki yanıcı maddeyi ateşe verip binanın merdiven boşluğuna attıktan sonra kapıyı kapatarak, olay yerinden kaçtı.

Bina boşluğundaki malzemelerin yanmasıyla dumanlar binan üst katlarına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, olayda 3'ünün durumu ağır 7 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenenlerin hastanedeki tedavisi sürüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"BURADA BİR İNSANIN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?"
Olay hakkında konuşan Nevin Demir'in ağabeyi Kemal Demir, "Sürekli tehditler ediyordu. Bugün de tehdit etti evinizi yakacağım, arabanızı yakacağım diye ikinci kez kundaklama yapıyor. Bu şahıs eski eniştemiz, kız kardeşimle evliydi. Mahkeme kararıyla boşandılar. Karşılıklı bir sıkıntı olmadan boşandılar. Kardeşim çocuklarını aldı. Herhangi bir nafaka istemedi. Çocukları ve kendisi de devlet güvencesi altında. Kardeşim boşandıktan sonra çocuklara şiddet hakaret olduğundan devlet göstermiyor. Bundan sonra bize döndü 'Siz yaptınız' diye. Ailesiyle konuştum bugünde abise dedim ki 'Psikolojik sorunu olabilir tedavi yaptırın, bizi de dinlemiyor' dedi. Burada bir insanın ölmesi mi gerekiyor? İçeri yanıcı madde atmış. İnsanlar çıkmasın diye demir kapıyı çekmiş alevler iyice büyüsün diye. Çok etkilenenler var şu an hastanedeler'' dedi.

