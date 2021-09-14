Video Yaşam Eskişehir'de kaybolan 20 yaşındaki Iraklı genç kız için özel ekip kuruldu

Eskişehir'de kaybolan 20 yaşındaki Iraklı genç kız için özel ekip kuruldu

Eskişehir'de kaybolan 20 yaşındaki Iraklı genç kız için özel ekip kuruldu
14.09.2021 | 12:08

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Uzun yıllar Saddam Hüseyin'in ordusunda görev yapan Binbaşı Ali Challab Al-Abbood'un kızı 20 yaşındaki Sally Ali Challab Al-Abbood'dan 12 gündür haber alınamıyor. Ailesi, 20 yaşındaki Sally'nin kaçırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Kızının can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Anne Leyla Naim Al-Abbood, "Şüphelendiğimiz bir kişi var. Muhammed adlı bir kişiden şüpheleniyoruz. 3 hafta önce bizden gelip evlenmek için kızımızı istedi ancak kızımız onu istemedi. Kızımı öldürmüş olabilir" dedi.

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Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan 20 yaşındaki Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu. Alınan bilgiye göre, Irak ordusunda uzun yıllar görev yapan Ali Challab Al-Abbood emekli olduktan sonra 5 yıl önce 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood ile Türkiye'ye gelerek Eskişehir'e yerleşti. Bu sürede kentte yaşayan Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de kızı Sally Ali Challab Al-Abbood'un evden ayrılıp bir daha dönmemesi üzerine polis ekiplerine başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından Sally Ali Challab Al-Abbood'un bulunması için özel ekip kuruldu. Genç kızın arkadaşlarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, son görüldüğü bölgenin yanı sıra kent merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan Sally'nin erkek arkadaşı M.M, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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