Eskişehir'de mahsur kalan sürücüye yardıma giden muhtarın traktörüne otobüs çarptı: 1 yaralı | Video
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Eskişehir’de bir kamyonet, traktör ve servis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Seyitgazi karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 07:30 sıralarında Eskişehir'den Seyitgazi'ye giden A.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamura saplandı. A.K., aracının kurtarılması için Yukarıçağlan Muhtarı Ali Çetinbaş'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine traktörü ile gelen Muhtar Ali Çetinbaş, araca zincir takıp çekmeye çalıştı. Bu esnada Eskişehir'den Seyitgazi istikametine gitmekte olan Y.Y. idaresindeki servis otobüsü, aniden yola çıkan traktöre çarptı.
Kaza sonucunda yaralanan traktör sürücüsü Muhtar Ali Çetinbaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Çetinbaş'ın yapılan ilk muayenesinde ayak kemiğinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.