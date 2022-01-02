Esra Erol 2021'e damga vurdu! 2021 yılında Esra Erol'da neler yaşandı? | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından ‘Esra Erol’da’ her hafta farklı konu ve konuklar konu olarak ele alınıyor. Ünlü sunucu Esra Erol’un sunumuyla, program başarılı bir sezonu da geride bıraktı. Milyonları ekranlara kilitleyen programda 2021 yılında damga vuran olaylar yaşandı. Peki 2021 yılında Esra Erol'da neler yaşandı? İşte ayrıntılar…