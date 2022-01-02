Esra Erol 2021'e damga vurdu! 2021 yılında Esra Erol'da neler yaşandı? | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
33:40
00:38
01:10
İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı | Video 02.01.2022 | 16:37
00:37
Kanyonda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı | Video 02.01.2022 | 16:38
03:48
02:49
Esnafın yorgun mermi ile ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 02.01.2022 | 16:03
04:04
Ataşehir'de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi | Video 02.01.2022 | 15:46
01:11
Hastanenin güvenlik görevlisini böyle darp etti | Video 02.01.2022 | 15:52
00:18
İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden skandal cevap | Video 02.01.2022 | 15:36
02:35
02:20
Esenyurt'ta bilardo salonunda yumruklu istekalı kavga kamerada | Video 02.01.2022 | 15:08
02:28
Ankara'da başıboş köpeklerin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada | Video 02.01.2022 | 15:12
05:36
00:56
03:57
Yüksekova’nın sokakları kentin sevilen simalarıyla süsleniyor | Video 02.01.2022 | 14:33
00:26
Yangın söndürme tüpü devrildi, kafede panik yaşandı! | Video 02.01.2022 | 14:37
00:53
Eyüpsultan'da aç kalan domuzlar sokağa indi | Video 02.01.2022 | 14:15
02:01
Kadıköy'de alev topuna dönen araç kamerada | Video 02.01.2022 | 13:47
01:40
Kayıp avcının cansız bedenine ulaşıldı | Video 02.01.2022 | 13:47
ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından ‘Esra Erol’da’ her hafta farklı konu ve konuklar konu olarak ele alınıyor. Ünlü sunucu Esra Erol’un sunumuyla, program başarılı bir sezonu da geride bıraktı. Milyonları ekranlara kilitleyen programda 2021 yılında damga vuran olaylar yaşandı. Peki 2021 yılında Esra Erol'da neler yaşandı? İşte ayrıntılar…