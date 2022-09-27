Esra Erol canlı yayınına Fatma’nın feryadı damga vurdu! Esra Erol’da karı- koca karşı karşıya geldi: Kafamı duvarlara vurdu! | Video

ATV’nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da bu hafta inanılmaz bir olay yaşandı. Geçen sene Esra Erol’un programına katılan Fatma, yeni sezonda yaşadıklarıyla adeta herkesi şaşırttı. Doğum yapan ve eşinin ihaneti ve şiddetine maruz kalan Fatma, Esra Erol’dan yardım istedi. İşte karı ve kocayı karşı karşıya getiren Esra Erol’da yaşananlar!