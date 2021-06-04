Esra Erol'da 60 yaşındaki Ayten Teyze genç aşkı için gözyaşlarına boğuldu! 27 yıllık kocasını terk eden...

atv Esra Erol'da canlı yayınında; 3 yıl önce 27 yıllık kocasını genç aşkı için terk eden 60 yaşındaki Ayten Teyze'nin feryatları yürekleri dağladı! Ayten Teyze, evi terk eden genç aşkı Mustafa Korkmaz'a Esra Erol'da canlı yayında gözyaşları içinde seslenerek eve geri dönmesi için böyle yalvadı...