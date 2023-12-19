Video Yaşam Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!
Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!

Esra Erol’da büyük şok! İntikam için söylediği kelimeyle eşini canlı yayında bayılttı!

19.12.2023 | 20:31

ATV’nin beğeniyle takip edilen programı ‘Esra Erol’da’ her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’un bu haftaki programında ilginç bir an yaşandı. Muhammet Arslan, eşi Çiğdem Arslan’ın kayıp olduğunu belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, Çiğdem Arslan’a ulaşarak canlı yayına çıkardı. Ancak Çiğdem Arslan eşinden intikam almak isteyince olanlar oldu. Muhammet Arslan, ‘pırasa’ kelimesini duyunca canlı yayında bayıldı. İşte Esra Erol’a damga vuran o anlar!

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