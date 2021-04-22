Esra Erol'da Hatice'den şok sözler. ''Ölen kocam beni Ayhan'a emanet etti'' | Video

Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarından, Atv'de yayınlanan Esra Erol'da canlı yayına katılan Hatice Hanım ve Ayhan Bey'in sözleri dinleyenleri şoke etti. Ayhan Yılmaz, eşi Havva Yılmaz’ı terk edip, ölen arkadaşının eşi Hatice Tanış ile aşk yaşamaya başladı. Canlı yayına katılan ikiliden Ayhan Bey, “Kocası ölmeden Hatice’yi bana emanet etti. Birbirimizi seviyoruz” açıklamasını yaptı. O anlar canlı yayına bakın nasıl yansıdı.