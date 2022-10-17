Esra Erol’da inanılmaz olay! Eşi biriktirdikleri 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı: Çocuklarımızın hayallerimizi çaldı! | Video
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ATV’nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’ bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol’a katılan Abdülbaki Bey, 5 çocuğunun annesi Cevriye Çaku’nun 500 bin lira değerindeki altınları çalarak Ömer Erdin’e kaçtığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. Engelli baba, eşinin çocuklarının da hayallerini çaldığını belirterek, “Çocuklarımın geleceğini, hayallerini aldı” dedi. İşte ayrıntılar!