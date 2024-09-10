Etimesgut’ta çatı alevlere teslim oldu | Video 10.09.2024 | 11:58 Ankara’da gece saatlerinde bir apartman çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Etimesgut'un Elvan Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın çatısında, gece 01:40 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.