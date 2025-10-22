Video Yaşam Ev sahibiyle kiracı arasındaki ‘çöp bahçe' kavgası bahçenin sınırlarını aştı | Video
Ev sahibiyle kiracı arasındaki ‘çöp bahçe' kavgası bahçenin sınırlarını aştı | Video

22.10.2025 | 10:59

Burdur'da ev sahibi ile kiracının çöp bahçe kavgasında mahalle sakinleri evden gelen kokulardan dolayı kapı pencere açamaz oldu. Konuya ilişkin mahalle muhtarı başta olmak üzere mahalle sakinleri tarafından yapılan şikayetler ise karşılığını bulmadı.

Burdur'da yaklaşık bir yıl önce ev sahibi İsmail Şenkan, kendi evinin yanında bulunan evini Nilüfer Baykara'ya kiralamasın ardından tartışmalar başlamıştı. Baykara'nın bahçede 8 köpeğe evinde de 40'dan fazla kediye bakmasıyla oluşan pisliğe ev sahibi Şenkan tepki gösterdi. Baykara ise Şenkan'ı hayvanlarını öldürdü iddiasıyla bir çok kez şikayetçi oldu. Bahçede hem hayvanların pislikleri hem de ayladır temizlenmeden duran yemek artıklarından dolayı mahallelinin de bir çok kez tepki gösterdiği öğrenildi. Mahalle muhtarı Muhammet Akçay başta olmak üzere çok sayıda mahalle sakini durumu yetkililere şikayet etmesine karşılık hiçbir adım atılmadığı belirtildi.

MAHALLE MUHTARI: "KOKUDAN YAKINLARINDA OTURANLAR KAPILARINI PENCERELERİNİ AÇAMIYOR"
5 dönemdir Değirmenler Mahallesinde muhtarlık yapan Muhammet Akçay, "Bu yıl içerisinde bir kadın geldi ve buraya taşındı. Burada köpek besliyor. Zaten evin bir tarafı yıkıldı, tanımadığımız kişiler yıkık binaya giriyor. Bu kadın gelenle gidenle kavga ediyor. Bu köpeklerle bu şekilde olmaz. Pislikten içeriye girilmiyor. Ben belediye ve ilgili yerlere dilekçe verdim. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Kadın beni de şikayet etti. İki kadın kavga etmişler, kiracı kadın da kadını benim gönderdiğimi söylemiş. Ben kadını da nasıl kavga ettiklerini de görmedim. Onlarda mahkemelik olmuş. Benim hakkımda valiliğe şikayette bulunmuş ben de valiliğe dilekçemi verdim. Bu süreçten sonrada mahalledeki vatandaşlar imza topladı. Ben de imzalayıp mühürleyip valiliğe teslim ettim. Ben bu kadının nasıl biri olduğunu çözemedim. Tüm mahalle rahatsız. Kokudan yakınlarında oturanlar kapılarını pencerelerini açamıyor. Biz şikayetçi oluyoruz, ilgili birimler gelip bakıp gidiyorlar. Burada yaşayan kadın önüne geleni şikayet ediyor. Herkesle kavgalı. Bu köpeklerin buradan alınması lazım. Köpek beslensin, hayvanları seviyoruz ama bu şekilde olmaz. Vallahi ben de bu işi çözemedim. Yapacak bir şey de yok" dedi.

AYYILDIZ ÇİFTİ: "BU HAYVAN SEVGİSİ DEĞİL RESMEN EZİYET"
Bahse konu evin yanındaki evde oturan Engin ve Negüz Ayyıldız çifti ise, "Buraya bir kiracı taşındı. O kadın da bizi şikayet etti. Biz de karakolla gidip ifade verdik. İsmini ben orada öğrendim. Kedileri öldüğü için bizi sorumlu tutuyor. Kokudan duramıyoruz. Kadın buraya taşındı iki ay sonra köpeği ölmüş evin önüne gömdü. Biz de kokudan duramıyoruz. Köpeğin ölüsünü buradan alın dedim almadılar. Mutfak camını kapısını açamıyorum. Yemek artıklarını buraya getiriyor, biriktiriyor. Köpeklerin ve kedilerin kimlikleri varmış o yüzden de bir şey yapamıyorlarmış. Bu hayvan sevgisi değil resmen eziyet. Böyle besleyeceğine hiç beslemesin daha iyi" şeklinde konuştu.

