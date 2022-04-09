Evine girdiği kadının gasp ettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti

Bursa'da M.B. (27) adlı erkek, iş arkadaşı T.S. (40) adlı kadının ev anahtarını çalıp mahalle arkadaşı K.D.'ye (27) verdi. K.D., evine girdiği TS.'nin cep telefonunu gasbedip mobil bankacılık hesabından 10 bin TL kredi çekti, 40 bin TL'lik krediye de başvurdu. Trabzon'a kaçarken Bolu'da yakalanan K.D. ile onun ifadesi doğrultusuna gözaltına alınan arkadaşı M.D. tutuklandı.

Olay Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkan T.S. yaşadığı apartmanın 3'üncü katındaki evine geldiğinde, ses duyup mutfağa yöneldi. T.S., buzdolabının yanında bir kişiyle karşılaşınca çığlık atıp yardım çağırmaya çalıştı. Ancak şüpheli, ağzını kapattığı T.S.'den cep telefonunu istedi. Telefonu alan şüpheli, evden koşarak çıkıp kaçtı. T.S.'nin çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelinin evden çıkıp uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.



Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki 23 güvenlik kamerası ve mobese kayıtları inceleyen ekipler, şüphelinin K.D. olduğunu tespit etti.



ÇALDIĞI TELEFONLA 40 BİN TL KREDİ ÇEKMEYE ÇALIŞMIŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin T.S.'nin mobil bankacılık hesabından 40 bin TL kredi başvurusunda bulunduğunu, 2 farklı ATM?den toplam 10 bin TL kredi çektiğini, ardından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüse binip Kocaeli'nin Gebze ilçesine gittiğini belirledi. Ekipler, Gebze'den Trabzon'a kaçmaya çalışan K.D.'yi, Anadolu Otoyolu Bolu girişinde, bindiği otobüsü durdurarak yakaladı.



TUTUKLANDILAR

Şüpheli K.D., emniyetteki sorgusunda, olayı T.S. ile aynı iş yerinde çalışan, mahalleden arkadaşı M.B.'nin planladığını, anahtarı T.S.'nin çantasından çalıp kendisine verdiğini ve hesaptan kredi olarak çektiği 10 bin TL'yi paylaştıklarını söyledi. Bu ifade üzerine ekipler, M.B.'yi de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D. ile M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.