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Evlilik vaadiyle buluştu, tuzak kurup evindeki altınları çaldı | Video

Evlilik vaadiyle buluştu, tuzak kurup evindeki altınları çaldı | Video

13.07.2024 | 14:27

Beylikdüzü'nde, Murat C., sosyal medyadan tanışarak evlilik vaadiyle konuştuğu Mürvet Y. ile restoranda buluştu. Bu sırada Murat C.'nin arkadaşı İmdat Y., Mürvet Y.'nin portakal suyuna ilaç atıp restorandan ayrıldı. Murat C. ise rahatsızlanan kadını evine götürdü. Mürvet Y., evinde baygınlık geçirdiği sırada Murat C. ile arkadaşı İmdat Y., evdeki ziynet eşyalarını ve bir miktar nakit parayı çaldı. Mürvet Y. kendine geldikten sonra altınlarla birlikte toplam 878 bin lirasının çalındığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Şüpheliler İmdat Y., olaydan iki hafta sonra, polisin kurduğu tuzakla yakalandı. İmdat Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Murat C. kayıplara karıştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 16 Haziran Pazar günü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat C., sosyal medyadan tanıştığı Mürvet Y.'yi ile evlilik vaadiyle konuşup, bir restoranda buluşmak için ikna etti. Buluşmadan önce plan yapan Murat C., arkadaşı İmdat Y. ile birlikte restorana gitti. Arkadaşı İmdat Y., Mürvet Y. gelmeden önce portakal suyuna ilaç attıktan sonra restorandan ayrıldı. Murat C. ise elinde çiçekle Mürvet Y.'yi karşıladı. Bir süre sonra portakal suyunu içen Mürvet Y. rahatsızlanarak evine gitmek istedi. Şüpheli, Mürvet Y.'yi Marmara Mahallesi'ndeki evine götürdü. Mürvet Y. evde baygınlık geçirdi. Bu sırada Murat C., arkadaşı İmdat Y.'yi eve aldı. İki şüpheli, evdeki ziynet eşyalarını ve bir miktar nakit parayı çaldı. Mürvet Y. kendine geldikten sonra altınlarla birlikte toplam 878 bin lirasının çalındığını söyleyerek Gürpınar Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili inceleme başlattı.

POLİSİN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından kimlik bilgileri tespit edilen iki dolandırıcı hakkında arama çalışmaları başlattı. İlk buluşmanın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçtikten sonra şüpheli dolandırıcılar, Mürvet Y. ile tekrar iletişime geçti. Polis ekipleriyle birlikte hareket eden Mürvet Y., aynı restoranda İmdat Y. ile buluştu. Restorana daha önceden gelip müşteri gibi bekleyen polis ekipleri, İmdat Y.'yi olay yerinde yakaladı. İmdat Y.'nin yapılan üst aramasında, 2 adet mavi ve 3 adet beyaz renkli hap ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmdat Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıplara karışan şüpheli Murat C.'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay ve şüphelilerin Mürvet Y.'nin içeceğine ilaç attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheliler Murat C. ile İmdat Y.'nin önceden restorana gelip hazırlık yaptığı görülüyor. Mürvet Y.'nin gelmesine yakın İmdat Y. restorandan ayrılıyor. Murat C., elinde çiçekle Mürvet Y. ile buluşuyor. Murat C., rahatsızlanan Mürvet Y.'yi restorandan çıkarıyor. Bir başka görüntüde ise Murat C. ile İmdat Y.,'nin Mürvet Y.'nin evine girmeden önce asansöre bindikleri görülüyor.

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