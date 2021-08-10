Eyüpsultan'da iş yerinde patlama anı kamerada | Video

İstanbul Eyüpsultan'da Topçular İş Merkezi'nde bulunan bir metal döküm imalathanesinde tüp patlaması meydana geldi. Patlamada 4'ü ağır 5 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.