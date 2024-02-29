Eyüpsultan’da kıraathanede çıkan yangında 6 katlı bina alev alev yandı | Video
Eyüpsultan’da 6 katlı binanın giriş katında bulunan kıraathanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle binanın dış cephesi alevler içinde kalırken, yanındaki binanın dış cephesi de zarar gördü. Vatandaşların korku içinde kendilerini dışarıya attığı yangın söndürülürken, yangın neticesinde ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.
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