Video Yaşam Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video
Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video

Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video

27.12.2024 | 11:57

İstanbul Eyüpsultan’da iddiaya göre kuyumcu Kotan D., alacağını istemek için iş yerine gelen müşterisini silahla vurdu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra polise giderek teslim olan şüpheli tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz Ekim ayında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre 62 yaşındaki Müsamettin B., altın olarak verdiği borcunu geri almak için Vardar Bulvarı'nda kuyumculuk yapan Kotan D.'nin iş yerine gitti. Tarafların bir süre konuşmasının ardından kuyumcu Kotan D., tezgahın altından silahını çıkararak, Müsamettin B.'nin bacağına ateş etti.

Olayın ardından Kotan D. karakola giderek teslim olurken, yaralanan Müsamettin B. ise hastanede tedavi altına alındı. O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kotan D., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıkta ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kuyumcu Kotan D.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Müşterimi 4-5 aydır tanırım. Yaklaşık 530 bin lira değerinde 175 gram altın alıp para kazanma amacıyla bana bıraktı. Olaydan 3-4 gün önce beni arayarak 10 gram daha fazla altın istedi. Bana zarar vereceğini düşünerek paniğe kapıldım ve korktum. Tezgahtaki çekmecenin içerisinde bulunan ruhsatı bana ait silahımı aldım ve panikle korkutma amaçlı yere hedef alarak ateşledim ancak dediğim gibi paniğin etkisiyle sandalyede oturan Müsamettin B.'nin sol bacak, baldır kısmına denk geldi. Yaptığım olaydan ötürü pişmanım" dediği aktarıldı.

Şikayetçi Müsamettin B.'nin ise beyanında, Kotan D.'den 186 gram altın alacağı olduğunu belirterek, "Silahı bana doğrultup tetiğe bastı. Silah ateş almadı. İkinci kez tetiğe bastı, silah aynı şekilde patlamadı. 'Elindeki kurusıkı mı, neden bana dönük?' diye sordum. Tam yerimden kalkacağım esnada üçüncü kez tetiğe asılınca silah patladı. Oturduğum yerde vuruldum" dediği öğrenildi.
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