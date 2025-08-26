Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video
Hatay’da freni arızalanan tırın, önce park halindeki vidanjöre ardından da bir iş yerine çarparak durabildiği kazada işletmede müşteri olmaması faciayı önledi. İşletme sahibi 150 bin TL’lik zararı olduğunu söyledi.
Kazanın ardından iş yerinde maddi hasar oluşan Galip Kurtoğlu, iş yerinde müşteri olmamasının faciayı önlediğini belirterek "Olay sırasında iş yerimizde çalışıyorduk. Yukarıdan gelen tır önce park halindeki vidanjöre çarptı, ardından dükkanımıza girdi. Allah'tan içeride müşteri yoktu, can kaybı yaşanmadı. Ancak iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Sadece günlük ciromuz 20 bin -25 bin TL'ydi. Onun dışında yaklaşık 100-150 bin TL arasında hasarımız var. Şikayetçi olduk, zararın karşılanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
