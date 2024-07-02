Fahiş fiyat teklif eden emlakçıyı ifşa edip şikayette bulundu
Ankara'da internete koyduğu ilanla evini 15 bin 850 TL'ye kiraya vermek isteyen S.K (59), kendisine ulaşan emlakçının 'Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim' teklifini, 'Sizin gibiler yüzünden ev kiraları tavan yaptı' diyerek reddetti. S.K., emlakçı ile yazışmalarını sosyal medyada paylaşıp, Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlık tarafından konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı belirlenen 889 emlak işletmesine 88 milyon 900 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.
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