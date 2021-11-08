Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi! | Video

ATV’nin fenomen dizilerinden ‘Kuruluş Osman’ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit, 2017 yılında hayatını yine kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile birleştirdi. 2019 yılında oğulları Karan’ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ile ilgili son zamanlarda ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Ünlü çiftin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Bugün iki ünlü oyuncunun paylaşımları sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Evcen, kameraların karşısına geçerek ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. Fahriye Evcen, “Maşallahınızı alırız, her şey çok güzel gidiyor” ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar…