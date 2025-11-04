Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video
04.11.2025 | 11:03
İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, internet ve sosyal medyada “fal bakma, büyü bozma, muska yapma” gibi vaatlerle insanları dolandırdığı belirlenen 62 kişi gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin vatandaşların dini duygularını kullanarak para topladığını, ardından kişisel bilgilerini ele geçirip tehdit ve şantajla para istemeyi sürdürdüğünü tespit etti. Yapılan aramalarda 62 cep telefonu, 73 SIM kart, POS cihazları, bilgisayarlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.
