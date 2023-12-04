Fatih Sultan Mehmet Köprü’nde araç alev alev yandı | Video 04.12.2023 | 09:25 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde beyaz renkli Renault Clio otomobil bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alev yanma başladı. Alev topuna dönen araç diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, aracın alev alev yandığı görülüyor.