Fatih'te dehşet anları kamerada: Komşunun evine baltayla saldırdı | Video
Fatih'te bir kişi, kapının önüne çamaşır astığı gerekçesiyle karşı komşusunun evine baltayla saldırdı. Şahsın dehşet saçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Gönül Sayan korku dolu anları anlattı.
BALTA İLE KAPIYA ZARAR VERMİŞ
Evlerine yapılan saldırıyı anlatan Gönül Sayan, "Şu karşı evde oturuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz, kendisini tanımıyoruz. Evimizde çay içerken akşam baltaya sarılmış, kapımıza zarar verdi. İçeride mağdur kaldık. Şurada çamaşırlarım vardı. Çamaşırlarıma zarar vermiş. Biz o sese çıktık" dedi.
"NEDEN BURAYA ELBİSE ASMA DEMİRİNİ KOYMUŞUM"
Saldırganın yaşattığı anları yaşayan Sayan, "Şurada süpürgeler var üstümüze saldırdı. Bana hakaret etti. Hangisini anlatayım. Kapıya balta ile vurunca kapı yerinden oynadı. Ön tarafı olduğu gibi indirdi. Ben 3 gün önce oğlumun yanına geldim. Neden buraya elbise asma demirini koymuşum. Kapımı çalıp, bunu al dese anlarım" şeklinde konuştu.
Olayın mağduru olan Gönül Sayan ve ev sahibinin saldırgan hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.
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