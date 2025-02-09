Video Yaşam Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video
Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video

Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video

09.02.2025 | 10:37

Fatih’te Atatürk Köprüsü’nden denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kadının balıkçılar tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Eminönü Atatürk Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada tekneleriyle denizde bulunan balıkçılar, hızla müdahale ettikleri kadını denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının balıkçılar tarafından denizden kurtarıldığı anlar cep telefonuyla görüntüledi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KADININ KURTARILMA ANLARI KAMERADA
Balıkçıların kadını kurtardığı anlar cepe telefonu kamerasına yansıdı. Ce telefonu görüntülerinde karadaki balıkçıların denize düşen kadının yerini işaret ettiği anlar yer alıyor. Denizdeki balıkçılar ise hızla kadının yanına gidip can simidi atarak kadını denizden kurtarıyor. Balıkçı teknesine alınan kadına ilk müdahale balıkçılar tarafından yapılıyor. Ardından olay yerine gelen ambulansla kadın hastaneye kaldırılıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakırköy’de su borusu patladı, yol göle döndü | Video 01:14
Bakırköy’de su borusu patladı, yol göle döndü | Video 09.02.2025 | 11:20
Bağcılar’da trafikte yol verme kavgası: ’O telefonu kırarım’ diyerek saldırdı, çocuk hıçkırarak ağladı | Video 00:19
Bağcılar’da trafikte yol verme kavgası: 'O telefonu kırarım' diyerek saldırdı, çocuk hıçkırarak ağladı | Video 09.02.2025 | 10:37
Aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezdi! Feci anlar kamerada | Video 04:56
Aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezdi! Feci anlar kamerada | Video 09.02.2025 | 10:37
Fatih’te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video 05:18
Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video 09.02.2025 | 10:37
İlginç kaza kamerada! Kamyonun kopardığı kablo, yoldaki vatandaşı düşürdü | Video 00:17
İlginç kaza kamerada! Kamyonun kopardığı kablo, yoldaki vatandaşı düşürdü | Video 09.02.2025 | 09:41
Tuzla’da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 01:31
Tuzla'da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 09.02.2025 | 09:02
Polis, 25 milyon liralık para hareketliliği için düğmeye bastı: 10 tutuklama | Video 00:40
Polis, 25 milyon liralık para hareketliliği için düğmeye bastı: 10 tutuklama | Video 09.02.2025 | 09:02
Ters yöne giren tır faciaya davetiye çıkardı 00:14
Ters yöne giren tır faciaya davetiye çıkardı 09.02.2025 | 09:02
Silahlı saldırgan kahvaltı yaparken yakalandı | Video 01:12
Silahlı saldırgan kahvaltı yaparken yakalandı | Video 09.02.2025 | 09:02
Eskişehir’e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi | Video 00:29
Eskişehir’e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi | Video 08.02.2025 | 16:46
Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 katlı gecekonduda çıktı, alevler yan binaya sıçradı! | Video 05:32
Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 katlı gecekonduda çıktı, alevler yan binaya sıçradı! | Video 08.02.2025 | 16:12
Kar maskeli soyguncular kuyumcuyu böyle talan etti! Soygun anı kamerada | Video 02:58
Kar maskeli soyguncular kuyumcuyu böyle talan etti! Soygun anı kamerada | Video 08.02.2025 | 16:11
Kayseri’de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video 00:48
Kayseri'de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video 08.02.2025 | 16:11
İstanbul’da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk silahla vurularak öldürüldü | Video 02:02
İstanbul’da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk silahla vurularak öldürüldü | Video 08.02.2025 | 14:51
İzmir’de masaj salonuna fuhuş baskını: 9 gözaltı | Video 00:53
İzmir'de masaj salonuna fuhuş baskını: 9 gözaltı | Video 08.02.2025 | 14:38
Dolandırıcılara geçit yok: 12 ilde eş zamanlı operasyon | Video 00:52
Dolandırıcılara geçit yok: 12 ilde eş zamanlı operasyon | Video 08.02.2025 | 14:31
Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video 01:41
Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video 08.02.2025 | 14:30
Kapalıçarşı’daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı | Video 05:05
Kapalıçarşı’daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı | Video 08.02.2025 | 14:19
Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 02:18
Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 08.02.2025 | 12:32
Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada | Video 01:01
Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada | Video 08.02.2025 | 12:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA