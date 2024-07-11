Video Yaşam Fatih'te küçük kıza taciz iddiası! Şüphelinin darbedildiği anlar kamerada | Video
Fatih'te küçük kıza taciz iddiası! Şüphelinin darbedildiği anlar kamerada | Video

Fatih'te küçük kıza taciz iddiası! Şüphelinin darbedildiği anlar kamerada | Video

11.07.2024 | 10:25

Fatih'te bir parkta, küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdiği iddia edilen kişi, vatandaşlar tarafından darbedildi. Şüphelinin parkta darbedildiği anlar kameralara yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Fatih'teki Topkapı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi parkta oyun oynayan küçük bir çocuğa cinsel organını gösterdi. Çocuğun yakınları ve çevredekiler durumu fark ederek, şüpheliye tepki gösterdi. Kısa sürede toplanan kalabalıktan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalanarak darbedildi. Aldığı darbeler sonucu kanlar içerisinde kalan şüpheli, yere yığıldı. Ayağa kalkmakta güçlük çeken şüpheliye, parktaki vatandaşlar tepki göstermeye devam etti. Yaşananlar kameralara yansırken, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

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