Video Yaşam Fatih'te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı | Video
Fatih'te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı | Video

Fatih'te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı | Video

19.04.2023 | 08:41

FATİH'te gece saatlerinde sepetli vinç çalışma yapıldığı sırada devrildi. Kazada 2 vinç operatörü hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, Molla Gürani Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Oğuzhan Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında sepetli vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada 2 operatör hafif şekilde yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan operatörlere ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de caddeyi araç geçişine kapatarak önlem aldı. Devrilen sepetli vinç, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kapatılan yol vincin kaldırılmasından sonra tekrar araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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