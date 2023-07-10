Fatsa sele teslim: Evleri ve iş yerlerini su bastı | Video
Ordu’nun Fatsa ilçesinde dereler taştı, yollar göle döndü, evleri ve iş yerlerini su bastı. Meteorolojinin uyarıları sonrası birçok ilde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ordu'da bazı derelerde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu da tek şeritten sağlandı.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar bölgede aniden bastıran sağanak yağışı sonrası sel felaketi yaşandığını ekipleri ile sahada çalıştıklarını söyledi. Başkan Etem Kibar ilçede sağanak yağış sonrası su baskınları meydana gelen Bülbül Deresi, Hasanoğlu Deresi ve ilçe genelinde incelemelerde bulundu.
İlçede su baskınından dolayı zarar gören ev ve iş yeri sakinlerine 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Başkan Kibar, "Tabi 3 günlük yağış ortalaması 100 metrekarenin üzerinde. Doğal olarak olumsuzluklara sebebiyet vermemesi açısından özellikle dere yataklarımızda ekiplerimiz alarm durumundalar. Bugün akşam saatlerine kadar devam edecek olan yağışta bölgemizi terk ettikten sonra sahada bulunan olumsuzlukları hızlı bir şekilde silmeye gayret edeceğiz. Öncelikle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Altınordu merkezde derenin taşmasından kaynaklı birçok iş yeri ve evler sular altında kalmıştı. Aynı durumun Fatsa'mızda gerçekleşmemesi için dere yataklarımıza iş makinalarımızla, ekiplerimizle öncelikli bir şekilde önlemlerimizi aldık. İnşallah bölgemizde olumsuz bir durum yaşanmadan bugün akşam saatlerine kadar alarm modunda devam edeceğiz. Ben tüm hemşehrilerimize özellikle dere yataklarından uzak durmaları, evlerinden çıkmamaları ve trafiği meşgul etmemeleri konusunda bugün için tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. Herkese geçmiş olsun diyorum" dedi.
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