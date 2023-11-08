Video Yaşam Feci kazada, araçların arasında kalan yayanın bacağı koptu | Video
Feci kazada, araçların arasında kalan yayanın bacağı koptu | Video

Feci kazada, araçların arasında kalan yayanın bacağı koptu | Video

08.11.2023 | 09:01

İzmir'in Buca ilçesinde alkollü sürücünün karıştığı ve iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, kaldırımda yürüyen kadın araçların arasında kaldı. Meydana gelen kazada talihsiz kadının bir bacağı koparken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

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Kaza saat 02.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi'nde, Kıbrıs Caddesi ve 75 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, süratli olduğu öne sürülen Z.G. (50) idaresindeki 10 AGJ 827 plakalı araç, Kıbrıs Caddesi'nde ilerlediği sırada, sokaktan caddeye çıkan 35 NIR 63 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırıma savrulurken, bu esnada kaldırımda yürüyen E.U. (35) adlı kadın, araç ile kaldırım arasına sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, araç ile kaldırım arasına sıkışan kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Meydana gelen kazada E.U.'nun sağ bacağının koptuğu öğrenilirken, feci şekilde yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada her iki araç sürücüsünün de hafif yaralandığı ve yine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobil sürücüsü Z.G.'nin alkollü olduğu öne sürüldü. Hafif yaralanan sürücünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan cadde, araçların çekilmesinin ardından normale dönerken, yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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