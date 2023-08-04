Feke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Video 04.08.2023 | 16:00 Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangına hem karadan hem havadan müdahale devam ediyor.