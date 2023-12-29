'Fergio House' operasyonu: Müstehcen içerikli video paylaşan 19 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes-26' operasyonunda, 'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan ve organize şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Parti organizasyonu aslen mimar olan ikiz kardeşler Serhat ve Ferhat G.'nin yaptığı öğrenildi.