Video Yaşam Fethiye’de deniz seviyesi yükseldi | Video
Fethiye’de deniz seviyesi yükseldi | Video

Fethiye’de deniz seviyesi yükseldi | Video

30.11.2021 | 00:47

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Muğla için fırtına uyarısında bulunmasının ardından Fethiye’de deniz seviyesi yükseldi.

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