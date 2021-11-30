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OTOMATİK OYNAT
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Fethiye’de deniz seviyesi yükseldi | Video 30.11.2021 | 00:47
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Düğünde çıkan yangına rağmen yemek yemeye devam ettiler | Video 30.11.2021 | 00:01
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Ordu'da heyelan | Video 29.11.2021 | 23:32
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Fırtına Marmara'yı fena vurdu! Cami inşaatında çatı çöktü, yaralılar var 29.11.2021 | 17:36
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Kadıköy'de lodosun etkisiyle otomobilin üstüne ağaç devrildi | Video 29.11.2021 | 16:41
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Lodosta can pazarı kamerada | Video 29.11.2021 | 16:33
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Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada | Video 29.11.2021 | 16:02
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Motosikletliler lodos nedeniyle köprülerde zor anlar yaşadı | Video 29.11.2021 | 14:52
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Ambarlı Limanı'nda konteynerler TIR'ın üstüne devrildi | Video 29.11.2021 | 15:43
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Son dakika! Çatalca'da lodos TIR'ları böyle devirdi | Video 29.11.2021 | 15:43
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İstanbul Çatalca'da lodos TIR'ları devirdi 29.11.2021 | 15:19
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Muğla için fırtına uyarısında bulunmasının ardından Fethiye’de deniz seviyesi yükseldi.