Video Yaşam Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video
Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video

Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video

27.01.2024 | 14:31

Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine, jandarma ekipleri tarafından kumar baskını yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 45 şüpheliye toplam 289 bin 125 TL idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye'de faaliyet gösteren İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğinde kumar oynatıldığı bilgisinin alındı. Bunun üzerine icra edilen adli arama elektrik prize takılı tombala makinesi, 180 adet pinpon topu , 150 adet tombala kartı, numara levhası, 2 adet haberleşme için el telsizi, gözetlemek için kamera, çok miktarda tombala pulu, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 10 bin 750 TL suçtan elde edildiği tespit edilen para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 45 şüpheliye toplam 289 bin 125 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 10 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video 00:34
Fethiye’de İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneğine kumar baskını | Video 27.01.2024 | 14:31
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama | Video 00:42
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama | Video 27.01.2024 | 14:25
Ağrı’da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 02:02
Ağrı'da kar yağışının ardından don etkili oldu | Video 27.01.2024 | 13:18
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş | Video 00:40
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş | Video 27.01.2024 | 13:04
Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video 00:28
Şanlıurfa’da silah ticareti operasyonunda 8 tutuklama | Video 27.01.2024 | 13:01
Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video 02:39
Arnavutköy’de girdikleri evi 1 saat boyunca soyan hırsızlar kamerada | Video 27.01.2024 | 13:00
Şantiyede yangın sonrası patlama! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor | Video 03:28
Şantiyede yangın sonrası patlama! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor | Video 27.01.2024 | 12:55
Sepet sarkıtarak uyuşturucu satıyordu! Yakalanıp tutuklandı | Video 02:01
Sepet sarkıtarak uyuşturucu satıyordu! Yakalanıp tutuklandı | Video 27.01.2024 | 11:54
Firari müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti… | Video 00:09
Firari müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti… | Video 27.01.2024 | 11:54
Adana’da sahte doktor skandalı! Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:39
Adana'da sahte doktor skandalı! Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 27.01.2024 | 12:27
Mersin’de hortum cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 01:12
Mersin'de hortum cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 27.01.2024 | 12:15
Sehpaya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:49
Sehpaya zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.01.2024 | 11:57
Ardahan’da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: 207 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 03:06
Ardahan'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı: 207 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 27.01.2024 | 11:50
Bitlis ve Van’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama | Video 00:55
Bitlis ve Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama | Video 27.01.2024 | 11:44
Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video 01:02
Kaçan hükümlü uyuşturucu taciri dron yardımı ile yakalandı | Video 27.01.2024 | 11:13
Yüksekova’da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu | Video 01:27
Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu | Video 27.01.2024 | 10:38
32 haftalık hamile kadın minibüste doğum yaptı! | Video 07:55
32 haftalık hamile kadın minibüste doğum yaptı! | Video 27.01.2024 | 10:06
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı | Video 00:42
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı | Video 27.01.2024 | 10:05
Jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 00:38
Jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 27.01.2024 | 09:58
Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 00:34
Menderes açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem | Video 27.01.2024 | 09:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA