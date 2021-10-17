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OTOMATİK OYNAT
03:59
Esenler'de otomobil sokak arasında takla attı kaza anı kamerada 17.10.2021 | 09:52
07:56
01:10
Polatlı’da TIR karşı şeride geçti: 1 yaralı | Video 17.10.2021 | 09:21
02:21
Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi 17.10.2021 | 08:57
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Ahşap ürünler zanaatkarın elinde hayat buluyor | Video 17.10.2021 | 08:51
02:50
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Buca’da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu | Video 17.10.2021 | 08:51
03:58
Ölmek üzereyken bulunan 3 yavru sincap, Taşdelen ailesinin neşesi oldu 17.10.2021 | 08:34
02:49
Bursa'da 2 katlı bina alev alev yandı 17.10.2021 | 08:30
01:18
İzmir’de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı 17.10.2021 | 08:30
01:09
Gerilim hattında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu | Video 16.10.2021 | 22:32
01:23
Yaşlı kadın 5. kattan böyle düştü | Video 16.10.2021 | 19:49
01:20
Hamile anne Türtük, “Aşı olmadığım için pişmanım” 16.10.2021 | 16:54
01:26
Son dakika: Nişantaşı gaspçıları yakalandı 16.10.2021 | 15:17
34:28
22 Ekim Cuma gününe dikkat! 18-24 Ekim haftalık burç yorumları 16.10.2021 | 13:06
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Rögar cinayeti şüphelisi yakalandı 16.10.2021 | 14:01
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Hasta köpeklere vicdanları sızlatan taşlı saldırı 16.10.2021 | 13:08
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintisi oluştu.