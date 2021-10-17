Video Yaşam Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi
Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

Fethiye'de yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

17.10.2021 | 08:57

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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintisi oluştu.

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