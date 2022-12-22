FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyon: 20 şüpheli yakalandı | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gaybubet evlerine yönelik başlatılan soruşturma neticesinde FETÖ ile iltisaklı oldukları belirlenen 20 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gaybubet evlerine yönelik başlatılan soruşturma neticesinde, FETÖ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla soruşturma geçiren veya yargılanan ve 'örgüt üyesi olma' suçundan hükümlü olan 21 şüpheliye operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı da bulunan 21 şüpheli hakkında 22 adrese yönelik düzenlenen operasyon sonucu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.