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OTOMATİK OYNAT
00:55
FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyon: 20 şüpheli yakalandı | Video 22.12.2022 | 10:41
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Karataş'ta şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 22.12.2022 | 10:08
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Uluslararası para transfer merkezine silahlı gasp girişimi kamerada | Video 22.12.2022 | 10:00
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Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 5 yaralı | Video 22.12.2022 | 10:00
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Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı | Video 22.12.2022 | 09:27
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Adıyaman’da kaçak avcılar dron ile böyle kovalandı | Video 22.12.2022 | 09:19
02:40
Fatih’te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 22.12.2022 | 08:43
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Bir anda alev alan LPG'li otomobilden böyle kaçıştılar | Video 22.12.2022 | 09:00
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Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 08:42
01:03
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 09:00
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Kar beklerken dut ağacı meyve vermeye başladı | Video 21.12.2022 | 19:36
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Kuyumculara sahte zincir satan şüpheli son işinde yakayı ele verdi | Video 21.12.2022 | 16:29
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Otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video 21.12.2022 | 14:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gaybubet evlerine yönelik başlatılan soruşturma neticesinde FETÖ ile iltisaklı oldukları belirlenen 20 şüpheli yakalandı.