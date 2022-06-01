Filmde rol alacaktı! Aslı Bekiroğlu’nun Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıt tepki çekti! | Video
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2007 yılında Bodrum’da trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Barış Akarsu’nun hayatı film olacak. Filmde Barış Akarsu’nun sevgilisini canlandıracak oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün bir geceye katıldı. Aslı Bekiroğlu, burada gazetecilerin yeni projesiyle ilgili soruları cevaplandırdı. Filmde Barış Akarsu’nun kız arkadaşını canlandıracak olan oyuncu, "Barış Bey'in trajik ölümüyle ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna gülerek "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun" cevabını verdi. Aslı Bekiroğlu’nun verdiği bu cevap, tepki çekti. Ünlü oyuncu gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar!