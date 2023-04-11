Video Yaşam Fırtınada cami minaresinin devrilme anı kamerada | Video
Fırtınada cami minaresinin devrilme anı kamerada | Video

Fırtınada cami minaresinin devrilme anı kamerada | Video

11.04.2023 | 10:58

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde cami minaresi, fırtına sonrası çıkan hortum nedeniyle devrildi. Minarenin yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Dün öğle saatlerinde Ağaçören ilçesi Gölü köyünde başlayan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gölü Köyü Camisi'nin minaresinin lojmanın üzerine devrilmesiyle tavan çöktü. O sırada lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz yaralandı. Deniz, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Özcan taburcu oldu. Fırtına anında hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalışan bir kişi minanerenin devrilme anını da kaydetti.

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