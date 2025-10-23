Video Yaşam Foça, 1 saatlik yağışla sular altında kaldı | Video
23.10.2025 | 15:02

İzmir'in kuzeyi kıyı ilçelerinde bugün etkili olan sağanak yağış özellikle Foça'da sele dönüştü. Araçları sürükleyen sular, yolları ve meydanları göle çevirirken, bir çok ev ve iş yerini su bastı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğünün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel suları araçları sürüklerken, evlerin bahçeleri de tamamen sular altında kaldı. Kent sakinleri evlerinden çıkamayacak duruma geldi. Öte yandan, deniz taşması sonucu Eski Foça - Aliağa yolu ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

Bölgede sağanak yağışın durduğu ve belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına başladı. Bu arada, evlerini su basan bazı vatandaşlar Foça Belediyesine tepki gösterdi.

